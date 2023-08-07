南橫公路明霸克露橋於8月4日因為玉穗溪土石流沖毀而造成桃源區金煌芒果送不下山，農民對於辛苦收成感到無奈。高雄市農業局7日說，會幫助農民送往市場拍賣，並請農友拍照保存證據，通報桃源公所，彙整農損災情，農業局將爭取農業部支持金煌芒果的農損現金救助。

高雄市議員高忠德說，桃源區約種植140公頃金煌芒果，復興里產量約占全區7成，但杜蘇芮及卡努颱風雨相繼來，產地金煌芒果幾乎都打落，許多已經爛掉，農民希望可以有一條運輸與回家都安全的路。

農業局已聯繫高忠德，高證實從8月6日起，流籠已經在運送龍鬚菜與金煌芒果，今（7）日也透過流籠運輸金煌芒果50多箱，下山銷售。目前桃源區復興，拉芙蘭與梅山三里，金煌芒果往山下的農產運輸正常

高雄市農業局表示，對於復興里、拉芙蘭里與梅山里聯外道路阻斷區域，提供金煌芒果運費補助。協助農民降低運輸成本。這批芒果也是今年高雄芒果產季的最後一批。