桃園市中壢區忠貞市場人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」食品中毒案至7日中午累計489人通報，市府成立食安管理專案小組，後續將協助消費者與業者的協商與調解。衛生局說，目前檢出7件沙門氏桿菌，已開罰54萬元，待其他檢體報告出爐，不排除會繼續開罰。

衛生局表示，8月2日、3日中壢忠貞市場內越南法國麵包攤商涉發生食品中毒案，截至7日中午12時共有489人通報、354人就醫、32人住院中，已成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導，強化跨局處合作及各項食安工作，

衛生局說明，本次事件民眾人體採檢檢體21件送疾病管制署檢驗，今日已有7件檢出「沙門氏桿菌」，將進行分型檢驗，其餘檢體仍檢驗

中，此外4件廚工、6件食品及4件環境檢體也在檢驗中，若有結果將進一步公布，目前已開罰54萬元罰鍰，待檢體報告出來，不排除繼續開罰，另將相關事證移地檢署偵辦。

衛生局提醒食品業者，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所清潔、設備及容器具消毒、高風險食材，如非洗選蛋應妥善管控製程，避免交叉污染，販售公開陳列的即時食品，溫度應落實監測，冷藏7°C以下、冷凍-18°C以下、溫藏60°C以上，以確保食品品質，依據食品安全衛生管理法第8條規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，未依規定，經命其限期改正，屆期不改正，依同法第44條可處6萬至2億元罰鍰。

衛生局也向消費者呼籲，購買即食食品慎選環境衛生優良的店家，購買後應僅早食用，切勿放置於室溫過久，以免變質造成身體不適。衛生局已主動電話聯繫267位民眾目前健康狀況及需求，衛生局長劉宜廉也親赴醫院關心民眾，如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。