小S（徐熙娣）近日帶著媽媽、婆婆和3個女兒到南韓旅遊，姊夫具俊曄也擔任地陪，並招待他們到自己的首爾家中，現網路流出一段兩人在客廳熱舞的影片，只見她們玩得相當開心，不過坐後面的小S婆婆和女兒們似乎見怪不怪，一臉淡定模樣引起網友爆笑。

小S和具俊曄尬舞，婆婆和女兒反應淡定。（圖／取自微博）

具俊曄招待小S一家人到他首爾豪宅作客，並和小S演起一段戲，具俊曄先是問「你是誰」，小S假裝在門外回「婷婷（小S乳名）」，具俊曄作勢開門並興奮喊「婷婷」，小S也回喊「姊夫」，接著面對面尬起舞來，雖然沒有音樂，依舊賣力扭腰擺臀，模樣相當搞笑，旁邊笑聲不斷。

不過有趣的是，在後面的小S女兒和婆婆似乎都見怪不怪，對兩人的行為完全沒反應，強烈反差畫面讓網友都笑翻。據悉，這裡是具俊曄位於首爾漢南洞高級住宅區「UN Village」的豪宅，權狀面積為103坪，從窗戶看出去就是漢江第一排，市價為7千多萬台幣，而這裡也住了不少名人，包含李英愛、宋慧喬、李秉憲、防彈少年團（BTS）成員SUGA和JIN還有BIGBANG成員太陽和G-Dragon等，都是他的鄰居。