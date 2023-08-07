新北市海山警分局今（7）日凌晨接獲32歲林姓女子報案，稱板橋區互助街住處遭歹徒入侵，搶走PS5遊戲主機1台。警方調閱監視器過濾出可疑車輛，隨即前往查訪車主。車主43歲宋姓男子聲稱與林女係情侶關係，但已在談論分手，因林女積欠他債務，故主動交付PS5作為抵押。警方向林女查證，林女坦承因PS5非她所有，擔心物主怪罪，才謊報遭搶。警方依社會秩序維護法規定，告誡林女切勿再犯。

林女表示，雖與前夫離婚但2人仍然同住，凌晨男友來家裡索討債務，因還不出錢，所以拿前夫的PS5主機給男友抵債，但又怕前夫回家後發現責怪，所以向警方謊報遭搶。

警方表示，林女報案時聲稱與歹徒發生拉扯，但員警到場見林女衣著整齊且毫髮無傷，員警即暗中起疑，但為求慎重，仍依林女所述全力清查，經過濾周遭監視器畫面，鎖定1輛自小客車疑似涉案，隨即前往車主宋男中和區住處查訪。

警方向宋男說明來意，宋男大聲喊冤，否認強盜，說明PS5是女友為抵債主動交付。警方隨後帶同宋男與林女對質，林女見紙包不住火，坦承謊報。