日本琉球新報報導，前兩天受到颱風卡努影響而關閉的那霸機場今天重啟航廈，從上午開始，機場大廳及報到櫃台前擠滿等待候補及變更班機的旅客。

許多觀光客因為颱風被迫滯留沖繩多日，藏不住想儘快返家的倦容，甚至有遊客在沖繩被迫多待了6天。

像是跟兩名家人來沖繩旅遊的一名東京上班族，原本7月29日來到久米島，預定8月1日返回東京，卻因為颱風延後回程時間。他苦笑說，「颱風期間在旅館裡有許多空閒時間，這段旅程真的好長」。

一名計劃搭乘前往伊丹班機的男性上班族表示，原本5天4夜的行程被迫又延長了5天，而且一開始下榻的旅館無法延長住宿，還得轉而入住其他旅館，並指出「當時在暴風中開車移動。我還有工作在身，希望趕快回去」。他的神情看起來相當疲憊。

日本氣象廳觀測，卡努颱風目前正朝北往日本九州方向行進，長崎縣在明天中午左右會進入暴風範圍，颱風在9日晚間將最接近當地。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，受到颱風接近影響，原定8月9日舉辦的「長崎原爆週年」和平紀念儀式，會場將由和平公園變更到位於長崎市的國際會議廳。

長崎市市長鈴木史朗6日於記者會表示，原則上取消首相岸田文雄、各國駐日大使等來賓、原爆受害者及家屬列席，儀式僅由主辦單位人員出席。他表示，「這是艱難的決定，相當遺憾，但我們以列席者的安全為最優先」。

日本官房長官松野博一今天也證實「長崎市已決定不邀請來賓，因此首相岸田將不會出席」。

長崎市表示，這是自1956年起以現行方式主辦和平紀念儀式以來，第2次改在室內舉行。前一次改到室內是在1963年受暴雨影響。而僅有主辦方參加儀式，則是1956年來首見。

原爆和平紀念儀式原定包含日相岸田在內會有2400人參加，包含89個國家或地區代表以及原爆受害者等。