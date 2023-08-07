蔡義德與愛女一同獻唱。（華特音樂提供）

蔡義德與同門歌手一起獻唱。（華特音樂提供）

「生命鬥士」蔡義德日前在台中舉辦「孝道傳承 華特之星88節」愛心演唱餐會，席開151桌，現場1500位善心人士參與力挺，同門歌手洪榮宏、蔡佳麟、張瀞云、方千玉、蔡以真、蔡伃涵、陳祈信、麗蓉、朱德寶與陳子賢等共同參與，攜手為公益奉獻愛心熱唱。

愛心演唱會上，蔡義德演唱獻給父親的〈你是阮的人〉、〈打拼的人〉、〈心頭肉〉歌曲，寶貝愛女蔡伃涵也驚喜拉小提琴與蔡義德合體對唱演出，為演唱會掀起首波高潮。想到逝世9年的父親，蔡義德表示爸爸始終是他最強的推手，總是鼓勵他「雖然行動不便，不要灰心，一定要找出自己可行之路，勇敢的在人生道路上努力奮鬥」！在父親節前夕，他希望這個有意義的演唱會，向天下所有辛勞的父親們致敬。

蔡義德回想自己從小生病，無法自由行動，看到同齡友伴都開心活動，心中很自卑，爸爸仍不斷鼓勵他不要怕，「父親很嚴肅，加上忙生意不常在家，因此我們閒聊不多，他總是鼓勵要我走出去面對大眾，放下自卑面對現實，父親不會因為我行動不便，對我特別寵愛，對我們家小孩都一視同仁」；並表示自己做生意受父親啟發良多，「從他身上學到許多做生意的撇步，父親交代的貨真價實、做生意誠信等，我都銘記在心，父親離世，讓我體悟愛要及時，現在只要有時間，我都盡可能多陪82高齡母親」。

此外，57歲的蔡義德去年努力取得碩士學位，多年前曾被醫生宣告未來四肢將會逐漸萎縮，蔡義德樂觀直說每天仍努力勤做復健，讓症狀減緩不惡化，讓四肢保持不退步就是進步，每天給自己打氣，盡力延緩萎縮，只要活著就督促自己一定要堅持！