美姿美儀老師許世蓉（右一）教導佳麗正確坐姿。（柯宗緯翻攝）

高雄市美學發展協會主辦的首屆「台灣原住民族16族服裝才藝選美大賽」，高雄場初選將於8月19日在高雄空大登場。主辦單位指出，將以公平、公正、公開機制選拔親善大使，建立社會大眾對原住民族各族文化的正確認識，進而帶動全民美學素養。

台灣原住民服裝才藝大賽的高雄場8月19日下午1時在高雄市立空中大學玫瑰廳隆重登場，8月10日前截止報名。複選已敲定10月7日在高苑科技大學圖資8樓舉行，還邀請韓國BCW世界協會總裁姜應洙率領數十位韓國佳麗前來共襄盛舉。

該大賽主委潘香戀早年曾辦過多次選美活動，尤其23年前一手創辦第一屆台灣小姐選拔大賽，立下台灣選美新典範，隨後就遠赴大陸上海發展自己的美容教學事業。

潘香戀去年因疫情返回高雄，一方面仍從事美容相關工作，一方面又興起舉辦選美活動的念頭，並選擇為台灣原住民族舉辦選美大賽，除彰顯16族各自的服裝特色，也發掘原鄉女孩的才藝。她希望藉此加強國際選美交流，傳播美的正能量做好國民外交，並為推展高雄觀光盡一份心力。

潘香戀指出，完成報名手續的參賽者，大會將安排專業美姿美儀老師培訓，讓參賽佳麗能以最佳狀態走上舞台，以雙語自我介紹展現。在兩場初選結束後，接下來再經複選、總決選產生的冠軍，可獲獎金含獎品共計20萬元，以及權杖、披風、獎盃、當選證書、彩帶。

另將選出第2至第5名及最佳時尚、最佳才藝、最佳人緣、最佳整體、最佳服裝、最佳儀態、最上鏡頭等單項獎，前5名佳麗均提供全年專業美姿美儀訓練、彩妝造型女性系列成長課程，還將安排進行國內外各項親善訪問活動。