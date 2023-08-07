日本男星香川照之在日劇《半澤直樹》中，以大反派「大和田」一角暴紅，誰料事後卻遭爆出對女公關毛手毛腳「強脫內衣、揉胸」等消息，其堂弟市川猿之助也疑似涉嫌協助加工輕生，一家人風波不斷。然而，香川照之於今(7日)被日媒爆出密婚及生下孩子的喜訊。

香川照之與一名前空姐於1995年結婚，惜於2016年12月離婚，而在堂弟市川猿之助爆出風波後，緊急由香川照之的兒子市川團子頂替其在舞台劇的演出。而今日據日媒《週刊新潮》報導，香川照之已與一名20多歲的圈外女子再婚，且在去年已生下一位男孩，為市川團子添了一個弟弟。

對此，香川照之所屬經紀公司回覆：「旗下演員香川照之於去年結婚並生了一個孩子，而因種種因素，才導致我們延遲透露相關消息，且因女方為圈外人，我們不便透露更多細節」，證實他結婚的消息。此外，據報導稱，女方的家屬受訪被問及對香川照之的印象時，以微笑回應，看似內心也樂見這段婚姻。

事實上，香川照之去年因風波沉寂4個月後，已在東京銀座演出歌舞伎試水溫。對此，讓不少網友批其「毫無反省的誠意」。然而，也有網友表達不同的意見，指出：「如果他已經做好被批評的準備，那我相信他有資格再試一次」、「舞台不像電視，想看的人才會去買票入場，所以他回歸舞台的舉動是可被認同的。」一時掀起兩極討論聲浪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。