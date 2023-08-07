曾正面槓上！被問便當會跟金溥聰解開心結？ 羅智強微笑回應

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日上午11時與雙北立委參選人便當會，侯友宜向參選人說明接下來的行程，立委參選人也紛紛提出選戰建議。媒體詢問國民黨立委參選人羅智強，今天跟金溥聰有聊什麼嗎？是開心的嗎？羅智強僅表示，對於任何會面的相關訊息，不特別說明。至於父母親遭到網軍攻擊，羅智強指出，已經在整理準備提告，來一個告一個。他也強調，侯友宜團隊的競選策略，一旦定調，作為黨籍參選人，會全力配合。

媒體詢問國民黨立委參選人羅智強，今天跟金溥聰有聊什麼嗎？是開心的嗎？羅智強僅表示，對於任何會面的相關訊息，不特別說明。

羅智強直言，對於侯友宜多年來的支持，不是一天兩天的，他跟侯友宜市長也是非常多年的交情。每次需要的時候他都一定站出來幫忙，侯也宜也很感謝，最重要的還是侯市長當選。

羅智強強調，他是國民黨提名的候選人，有義務要支持侯友宜市長，希望能夠在侯友宜的領導下一起來讓政黨輪替，下架民進黨。

媒體詢問，有人覺得金小刀專砍自家人，扯侯友宜的後腿，這部分能不能講一下？會不會覺得他要調整一下？羅智強說，他跟侯友宜市長辦公室的溝通，不是今天一兩天的，溝通一直沒有障礙，也相信將來不管侯友宜市長辦公室有什麼特別需要幫忙的地方，全力以赴。

至於父母親遭到網軍攻擊，羅智強指出，已經在整理準備提告，來一個告一個，只要辱及他父母，一個都不放過，交由司法釐清。

對於是否推動非綠大聯盟？羅智強認為，侯友宜有其競選路徑和方略，而他自己當然也有一些想法。但不管任何主張，目標都是希望支持在侯友宜的領導下，政黨輪替和下架民進黨。侯友宜團隊的競選策略，一旦定調，作為黨籍參選人，會全力配合。