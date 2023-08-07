安永聯合會計師事務所持續推動淨零碳排，助力企業執行碳盤查及制定具體的減碳策略等行動。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯針對企業如何執行碳管理與碳盤查以打造綠色競爭力，分享全球溫室氣體法規趨勢、碳管理架構、碳盤查要點，以及碳盤查後企業應採取的淨零行動。

企業需了解自身的排放狀況，而啟動碳盤查是減碳的第一步。進行溫室氣體盤查有五大重點：第一點需要有高階主管承諾企業之減量決心及聲明、成立溫室氣體盤查小組及設定報告邊界；第二點是鑑別重大間接溫室氣體排放源；第三點是溫室氣體量化以提高數據品質與準確度；第四點是數據蒐集及呈現；第五點是內部查證。

林群堯說明，由於人工盤查常出現計算錯誤，以及過往資料不完整、機密資料有外洩風險等缺失，安永建議企業應導入自動化碳盤查系統，可自動蒐集與記錄完整正確之能源使用狀況。

數位平臺可妥善保護企業營運資料及完整盤查企業排放源，透過數據可視化協助管理階層作決策參考；將數據上雲亦可確保數據正確及完整性，減輕查證壓力。然而碳盤查只是淨零碳排的基礎，企業的關鍵行動為設定科學基礎碳目標，以達到設定近期及長期的科學減碳目標、價值鏈外的減碳及中和殘餘排放之目標。

安永聯合會計師事務所多年來協助上市櫃公司、中小型企業擘劃永續藍圖，除了服務北部企業，並在高雄設立在地ESG顧問團隊深耕中南部在地企業，接下來將至新竹設立ESG顧問團隊，提供專業永續解決方案，協助更多企業將營運與永續發展連結。