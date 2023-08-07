高雄昨日發生一起溺斃案，22歲剛從文藻外語大學畢業丁姓女子想考機車駕照，昨日深夜與好友曾姓女子相約到大學校門口圍牆外步道練習，不料疑似丁女操作不慎，連人帶車騎進一旁愛河渠道溺斃。丁女家屬今天到案發現場勘查，認為是愛河邊的護欄太低，自己女兒才會摔下去導致溺斃，後續不排除要求國賠。

據悉，丁女6月剛從文藻外語大學畢業，因想考取機車駕照，與曾女相約6日晚間10時許到校門圍牆外步道練習騎車，由曾女載丁女前往並提供機車給丁女練習，但不料丁女在練習途中，疑似操作油門不慎，機車突然朝一旁愛河渠道暴衝，並衝破渠道邊架設的護欄，連人帶車衝進愛河裡。

曾女見狀嚇傻趕緊報警，警消獲報到場，曾女一直哭求救護人員趕快救她的朋友，隨後警消將丁女救上岸，但丁女當下已無生命跡象，立即送往醫院搶救，仍於今凌晨宣告不治。

轄區左營分局表示，目前已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作曾女證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。

丁女家屬今日下午到案發現場勘查，其中丁女父親感到非常不滿，認為是愛河邊的護欄太低，鐵鍊高度僅20公分，自己女兒才會摔下去導致溺斃，後續不排除要求國賠。

對此，高市府水利局表示，該地依都市計畫劃分為園道，目前規畫作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。對於發生憾事深感遺憾，但休憩步道設置目的並非供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一高度，供行人步行時防護。