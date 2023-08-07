Shawn尚融9月舉辦專場演唱會。（索尼提供）

音樂才子Shawn尚融推出首張創作專輯《DOCASA》後即大獲好評，今（7日）宣布將於在9月9月舉辦售票專場「媽媽不要哭 屍背秀」鬼屋探險演唱會，演唱會名稱「屍背秀」是英文「Special」的諧音，也代表著Shawn尚融將會把全新專輯《DOCASA》的魔幻電影音樂宇宙拓展至現實世界，呈現一場「特別的」演唱會。

演唱會主視覺中，Shawn尚融與四大經典鬼片人物鬼娃恰吉、安娜貝爾、死亡小鎮腹語人偶和奪魂鋸比利木偶融合在一起，讓人毛骨悚然，連工作人員都大呼：「Shawn尚融到底要搞什麼鬼！」此外，今年6月Shawn尚融終於以solo之姿推出首張創作專輯《DOCASA》，跳脫以往「融化系男聲」的框架，用勾魂魔嗓重塑怪潮真我的形象，並宣告自己正式升級為「Shawn尚融 2.0」，帶給粉絲意想不到的驚喜，成功引起許多人關注。

不按牌理出牌的Shawn尚融也預告，演唱會上要用他的音樂創造怪奇氛圍，期許讓觀眾能身歷其境進入恐怖電影的氛圍中，Shawn尚融更笑說：「希望大家來到這場無法無天的怪奇成年禮。」演唱會門票10日開賣。