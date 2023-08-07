716凱道集會訴求居住正義，民進黨總統參選人賴清德6日提三對策，包括利用差別稅率遏止惡意炒作，推動青年安心成家優惠貸款，及社會住宅、租金補貼等。但賴話鋒一轉，提及他第一次要買房時，沒有頭期款，找了以前班上同學幫忙，有的借5萬，有的借10萬，大家湊起來，不用利息的之後再分期付款，強調他知道要買房子的人會面臨什麼困難。網友直呼「同學都很有錢也喜歡做功德」、「15萬到底買得起哪邊的房子？」

賴清德6日出席台南旅外鄉親後援會成立大會，表示為了解決租房及買房問題，他提出幾項對策，第一，以全國總歸戶計算，利用房屋稅差別稅率，涵蓋囤房稅、空屋稅精神，遏止惡意炒作。第二推動青年安心成家優惠貸款，現行政府補貼利息利率半碼，貸款額度上限800萬元，他主張擴大貸款上限至1000萬元，再由政府補貼利息1碼，降低負擔。還有社會住宅的政府興建及包租代管等，加上租金補貼，目標總共協助100萬戶。

「我當年要買房的時候，我也沒有頭期款！」根據《TVBS新聞網》報導，賴清德致詞時還話當年提到：「我找我們班同學一個借五萬、一個借十萬，大家湊起來，不用利息的之後再分期付款。所以我知道那個過程，知道想要買房子的人，他會面臨到的困難跟辛苦！」賴清德頻頻話當年，不為別的，就是要強調，「勞工家庭的辛酸，我是過來人，定能苦民所苦！」

粉專「政客爽」今(7日)在臉書發文直酸：相信所有年輕人都跟lie神賴清德一樣，隨便就能跟同學借到頭期款，而且不用利息。這樣的人才，當了總統，相信借貸行業一定蓬勃發展，所有年輕人一起當負二代。「頭期款15萬，呵呵！」

網友表示「一路騙到底」、「創造一個全民弱智的和諧社會」、「假設每個借5萬，買淡水都要千萬的狀況，頭期少說200萬，所以要找40個人出來⋯現代大部分的人身邊應該連一個能借錢的都難找了」、「原來跟他相處是要做功德的」、「他當時跟朋友借錢不用利息，該不會也叫朋友當做功徳吧」、「真好，同學都很有錢也喜歡做功德」、「不愧是賴神，講的一口好神話...」、「如果你可以喊出跟銀行借不用利息，會比較有魄力」，「15萬到底買得起哪邊的房子？」