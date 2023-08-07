在人口高齡化的影響下，失智症躍為世紀威脅，照護人力缺乏儼然成為全球公衛隱憂！根據世界衛生組織（WHO）2021年的報告顯示，全球失智者已超過5,500萬人，預計到2030年將增加至7,800萬人，到2050年更將達到1.39億人，需要的照護人力將是目前的3倍以上。安聯人壽總經理林順才指出「台灣同樣面臨失智者暴增的『失智海嘯』壓力，失智人口也逐年增加，2022年底已達32萬人，佔總人口數的1.37％。預估在未來的20年內，每天將有近48人罹患失智症，每30分鐘就增加1位失智症患者，代表未來台灣每個人都會面臨失智症的照護問題。」

林順才續道「然而，與其他疾病不同的是，失智症的照護難度高，台灣從事老人福利機構的照服員卻僅有約1萬3千多人，因此照顧人力嚴重不足的問題，亟需更多人的投入與關心。為讓弱勢的失智症長者得到適當的照護，並喚起大眾對預防失智的重視，安聯率先呼應政府長照計畫，投入倡導相關議題，走過18個年頭，今年很開心可以與失智老人基金會再度攜手籌劃年度募款活動。感謝過去超過20,000位天使捐款人，所捐贈之逾新台幣7,300萬元善款，及安聯全體同仁的熱情支持，讓每年活動都能順利達標。安聯人壽堅信企業要成為優秀的企業公民，不但要以深耕在地及永續來經營企業，更要用實際的回饋行動支持本地的非營利組織。安聯期望活動可拋磚引玉，讓更多人共襄募款義舉，並重視失智防治議題。」

失智症就像是「一場漫長的告別」，如果家屬懂得尋求專業照顧人員的協助，在漫長的告別過程中，仍能留下很多溫馨而珍貴的回憶！對於安聯人壽多年的支持，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄心懷感激的表示「失智症不僅是患者個人的事，不但對家庭造成照護的負擔及壓力，在患者漫長的疾病退化過程中，其異常行為甚至可能造成社區的困擾，或演變成社會問題。因此特別感謝安聯人壽與基金會一起打造全方位的照護計畫，更希望透過安聯人壽拋磚引玉的開始，讓未來有更多人一起關懷失智老人，投入照服員的專業工作，實現老吾老以及人之老之大愛精神。」

面對失智的問題，每個人都可能成為失智症的候選人，失智照護人力缺乏更是長期之痛！以《天黑請閉眼》一舉榮獲奪金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎的「小豆」孫可芳，演技精湛、感動人心，私下更是充滿愛的關懷人士，為讓國人及早正視照護人力的養成問題，應基金會之邀，特別至萬華進行「一日照服員體驗」，並為「2023年失智老人募款活動」現身說法，這也是孫可芳疫情後的首場公益活動，更是首度代言樂齡族群公益議題。

孫可芳感性表示，「我的人生中累積了許多美好的回憶，然而對失智長輩而言，那些美好的日子，只能由家人們代為收藏，但我相信，雖然失智會讓記憶消失，愛卻不會離去，所以當初基金會邀請我來擔任活動代言人時，毫不猶豫便答應了。」當天體驗重點主要在於手作跟一些日常的訓練與陪伴，都是實際照服員的日常。她呼籲道：「過往，照服員的工作不被社會大眾所重視，認為只是幫長輩換換尿布、洗洗身體而已。其實不然，在失智專責機構中，照顧工作是一門專業，尤其失智症患者常伴隨精神行為症狀，並具有遊走功能特性，情緒也時時有變化，服務過程更是困難重重，必須要學會察言觀色和用長輩的角度給予溫暖的陪伴，期待大家可以加入失智培訓的行列，關懷失智長輩。」