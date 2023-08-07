進入第三季，全球零售庫存壓力逐漸回到常軌，零售端上下游產業受到季節性需求影響，拉貨動能緩步回溫，在航商嚴格控艙及降速運營下，8月起各大航商已調漲歐洲線運價3成，遠東至美西、美東運價也大幅調漲2～3成不等。

美國經濟軟著陸及中國持續釋出刺激經濟措施下，預期第三季美西及美東運價有機會維持在2,000、3,000美元水準，有利航商及貨代保有一定獲利空間。雖然全球經濟仍受通膨、 戰爭及地緣政治等影響，但在AI應用商轉與電動車持續增加市佔率，搭配年底購物旺季重新建立庫存，在運價反彈及季節性拉貨動能提升下，預期第三季本業營運將優於第二季，下半年集團整體獲利表現可望優於上半年。

台驊表示，上半年整體表現受到全球通膨、庫存未有效去化及地緣政治風險影響，運價及貨量皆較去年同期下滑，營收和毛利皆較去年同期衰退6成，唯在業務團隊積極開發客源、嚴控成本及提升財務運用效益下，營業費用控制在去年同期5成以下，毛利率21.5％、淨利率11.83％，均較去年同期增長。

同時，控股公司在過去多年提前佈局投資物流產業、供應鏈上下游標的公司，包括海運、空運、倉儲配送、航太、射頻電子標籤及電動車應用原料等產業，透過策略聯盟、併購、合資及股權投資等方式，進入開花結果階段，並取得豐厚的短、中長期投資收益，上半年合併稅後淨利8.02億元。在市況低迷下，台驊營運成果高於同業表現，同時在過去3年分配現金股息超過3個股本以上，最新每股淨值62.24元，也高於業務屬性類似的同行。

除了海空鐵路國際進出口服務，台驊也積極發展內貿物流，提供倉儲運輸及供應鏈管理服務，台驊內貿物流業務上半年營收13.59億元、年增10.6％。

主要受惠全球電動車版圖持續拓展，帶動鋰電池需求大幅增長，台驊旗下子公司聯宇達方近年承接能源車用鋰電池國際大廠內陸物流業務，全球鋰電池逾80％在中國加工製造，預估未來幾年每年有兩位數以上成長空間，加上承接全球排名前五百大且在中國內外銷市場快消品及高質量工業材料品牌商等大客戶，有助集團內貿物流業務大幅成長。

台驊已轉型為物流業控股模式，上半年認列股利收入及短期投資收益逾2.7億元，貢獻每股盈餘超過2元，加上提高資金運用效益、外幣兌換利益及定存利息收入等，業外收益總體貢獻每股盈餘超過3元。

台驊預估全年股利收入超過7.6億元，對於全年每股盈餘貢獻將達5.56元，均有助於未來發放現金股利之需。在本業及業外獲利挹注下，公司營運績效將進一步提升，面對下半年營運保持謹慎樂觀。