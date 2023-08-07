韓瑜在嘉義拍攝《阿叔》。（華視提供）

王識賢在嘉義拍攝《阿叔》已4個月。（華視提供）

張再興（左起）、民雄、柏妍樺、林玟誼、韓瑜、黃西田、王識賢、張睿家、伊正、黃新皓正在嘉義拍攝《阿叔》。（華視提供）

張再興（左起）、民雄、黃西田、王識賢、張睿家、伊正、黃新皓正在嘉義拍攝《阿叔》。（華視提供）

柏妍樺、林玟誼、韓瑜正在嘉義拍攝《阿叔》。（華視提供）

王識賢、韓瑜、張睿家、林玟誼、張再興、黃西田、民雄、伊正、柏妍樺、黃新皓等演員正在嘉義朴子拍攝華視、東森新戲《阿叔》，7日劇組開放配天宮等拍戲場景探班。在台北就是能1個月不出門的宅女韓瑜，被飾演「阿叔」、3度合作的王識賢爆料她到嘉義拍戲4個月繼續當宅女，不僅休假不回台北，每天收工後都躲在飯店，推薦她很多在地好吃的，她也不出門、哪裡都沒去！

韓瑜透露，南下嘉義拍戲前，好友何蓓蓓幫她介紹一個對象，結果認識後，對方傳LINE訊息給她，她也因忙著看BL小說而沒回，後來就不了了之。離婚恢單8年的她坦言，對於感情「已經放棄了」。

她表示，沒有機會、環境認識異性朋友，至於何蓓蓓介紹的對象「其實也不知道要聊什麼，很尷尬，畢竟對方不是這圈子，有隔閡」。她自從幾年前看了陸劇《陳情令》後就愛上肖戰並迷上BL劇，本來就愛看書，也從推理懸疑類進展到BL愛情小說，覺得沈浸在幻想裡就很快樂，「要認識新朋友好懶喔！我連出門都懶！」被問談網戀的可能，她笑曝：「沒有，但有想過是否要去交友網站點一下！」

韓瑜表示，不管在台北或到嘉義拍戲，工作以外的時間她幾乎都是不出門的宅女，「離開家裡我會很沒有安全感，但冥冥之中似乎就是要接這部戲，離開安全窩我下了非常大決心，幾乎家當都扛下來，連我的金雞都扛來。」收工後就是一直待在飯店，期間只有妹妹來探班，沒有異性朋友。

王識賢曾在《意難忘》追韓瑜沒追成、在《月亮上的幸福》飾演兄妹，兩人第3次合作的《阿叔》是首度配對，飾演修復師的王識賢說，從當年合作就發現韓瑜很愛看書、散文，每天躲在角落看書，很有氣質。

韓瑜這次飾演電視台主播，除了和王識賢有感情發展，劇中可望成為張睿家、林玟誼的「阿嬸」，也因有個未婚生女的女兒柏妍樺，可能升格變「阿嬤」。她笑說之前在8點檔也曾有「未成形的孫子」，自己可以接受當年輕阿嬤。倒是飾演新聞主播，她1天之內要拍完播報10幾則新聞畫面，原本導演說很簡單、對著讀稿機讀就好，沒想到她根本跟不上速度，一整天都在NG，甚至冒出「大家好，我是韓瑜」台詞，演完非常佩服新聞主播 。