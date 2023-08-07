又是許久未見的親友！62歲陳姓婦人日前接獲自稱其「許久未見」的姪女來電，要求陳婦轉帳12萬元給助其購買吹風機，陳婦不疑有他，前往郵局五權分行匯款，幸經驗老道多次阻詐有成行員一聽「許久未見」關鍵字，直覺有異通報員警成功阻詐。

台中市政府警察局第二分局文正派出所日前上午11時10分許接獲郵局五權分行來電通報，有名婦人疑似遭詐騙，派出所警員郭峻良、羅揚駿迅速前往現場了解。行員表示，陳女稱接受到LINE訊息，對方自稱為陳婦許久未見的姪女，要求陳女匯款新壹幣12萬元給其買吹風機。

一台吹風機竟如此之昂貴，令行員納悶不已，這時陳女又改口表示，姪女要買很多家電，接續詢問後又辯稱姪女廠商要借錢周轉。員警現場撥打姪女的LINE電話，剛開始假冒姪女之人還親厚回應，過程中見事跡敗露隨即將LINE電話掛掉，成功守住陳婦荷包，陳婦頻頻道謝。員警藉機告知陳女假冒親友之常見詐騙手法，提醒應多向他人求證，勿貿然匯款。

中市警二分局分局長周俊銘表示，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，勿憑電話中訊息就依照對方指示匯款。雖然這已是老梗，但仍有民眾受騙，請民眾遇到類似案件，應提高警覺，主動向第三者求證，打165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問，多一分謹慎，少一分被害。