除了自體細胞外，長聖的異體細胞新藥臨床進展大有所獲，晚期復發/難治性實體腫瘤新藥CAR001的 I/IIa臨床試驗，預計將於第三季完成美國FDA IND申請，有望突破現行CAR-T僅用於自體細胞及血液腫瘤限制。

而異體臍帶間質幹細胞（UMSC01），則已完成一期急性心肌梗塞臨床試驗，並成功通過美國與台灣FDA的二期A臨床試驗申請，是國內進度最快、也是第一家治療急性心肌梗塞的再生醫療業者。另外，該新藥用於治療急性缺血性腦中風一期臨床試驗已進行至最後一組（cohort 3），多發性硬化症的應用，也在今年7月開始I/IIa期臨床的收案。

營運表現耀眼的長聖，7月營收6,060萬元創新高，累計前7月營收3.3億元，年增1.44％。 公司在細胞委託訂單，獲得特管辦法總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數的第一。

除了細胞委託訂單排程已至明年2月外，長聖也積極透過轉投資佈局長佳智能、育世博及聖安等創新醫療領域。其中，育世博將於8日登錄興櫃，長聖持有育世博達7,338張股份，在潛在金融資產評價利益可觀下，法人預估長聖業績與獲利今年將成長50％以上。