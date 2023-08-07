7月Fed升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，國際美元修正回檔下，主要亞幣多走升，根據匯銀統計，韓元升3.38％、新加坡幣升1.94％、日圓升1.88％、人民幣升1.62％，相較下新台幣7月貶值0.94％最弱，連帶使新台幣NEER下降至101.39，REER也將至104.03，雙創近六個月新低。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

展望後市，匯銀主管表示，又有Fed理事公開指出，為完全恢復物價穩定，後續可能需要進一步升息，市場對於美國升息終點看法不一，9月是否再次升息變數仍在，且市場對於年底降息的預期已大幅降低，短時間內國際美元走勢不會太弱，在利差因素持續下，熱錢回流美國，非美貨幣持續承壓，8月新台幣預料續貶，NEER、REER應會持下降。

匯銀主管也說，目前我國出口尚未轉正，中央銀行應會持續「放手」新台幣貶值，只要貶值速度沒有失控，在主要亞幣都趨貶下，央行沒必要進場調節，新台幣持續往31.8元關卡靠近，後續若貶破此價位，預計央行在31.9元會加強防守力道，不至於快速貶破32元整數價位。