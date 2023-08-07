虎航第二季營收28.87億元、稅後淨利3.36億元，累計上半年營收54.73億元、年增1,681％，受惠客運市場需求暢旺，單季、上半年營收與獲利分別創下同期、歷史新高。

台灣虎航表示，在疫後旅遊潮高漲下，搭配暑假出國旅遊人潮，虎航各線航班近期多數滿載，並將持續推出獨家航線和期間限定的特色餐點與週邊商品，吸引消費者買單。

虎航是唯一低成本國籍航空公司，在東北亞和東南亞航網綿密，提供旅客免轉機或免轉車，從台灣直飛二、三線旅遊城市的便利，把享用機上餐、購買行李託運重量、選擇座位的自由還給旅客，讓消費者在每趟旅程的規劃，皆可依照自身需求選擇是否要費購買加值服務。

放眼其他國家低成本航空經營模式，多數是為了不要浪費航機的剩餘運能、提高航機使用率，以延遠航權飛行至鄰近區域國家的航點，或以商務差旅的國內線空中接駁運輸為主要目的，較少提供多樣化的加值服務。

相較下，虎航機隊採用單一機型，航機和機組人員調度靈活，專注經營國際航線下，將航機使用率極大化，平均飛行航程皆為5小時以內航點，航班及航點布局綿密，讓旅客有更多元且多樣選擇。