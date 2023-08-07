力成科技7月合併營收61.85億元，較上月小幅增加4.15％，雖仍較去年同期減少19.50％，但單月營收較去年同期的衰退比率也持續縮減中。該公司累計今年前七月合併營收為391.43億元，較去年同期減少24.40％。