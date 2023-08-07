復盛7日董事會通過今年第二季合併營收50.57億元，比第一季的70.86億元，季減28.63％，第二季單季每股稅後盈餘3.93元，比第一季的5.42元，季減27.49％，累計今年上半年合併營收121.43億元，比去年同期的164.55億元，年減26.20％，上半年每股稅後盈餘9.35元，比去年同期的17.88元，年減47.71％。

復盛發言人許廷儀7日指出，今年第二季營收和獲利雙降，主要是下游客戶仍在庫存調整階段，雖然終端市場銷售還不錯，客戶態度仍偏保守，加上第二季本就是傳統淡季等二項因素所致。

許廷儀表示，由於台幣貶值效應，第二季單季每股稅後盈餘元的結構中，其中有2元左右，來自於台幣匯兌的帳上盈餘。

復盛今年7月單月營收15.90億元，比6月的16.43億元，略減3.23％，他說，7月與6月差不多，但，下游客戶下單的新品，陸續出貨之後，8月會好一些，「9月會好更多」。

他說，第三季和第四季的客戶庫存調整，可望進入尾端，加上傳統的旺季來臨，預期第三季將優於第二季，而第四季也會第三季好，下半年呈現季季高的現象。