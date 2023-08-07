SpaceX 的星艦系統(Starship)，又向再次發射邁出了一大步。被稱為「助推9號」(Booster 9)的第1級火箭(也就是超重型火箭SpaceX Super Heavy)，在8月6日完成靜態點火測試，33具火箭引擎短暫的點燃3秒鐘，同時週邊注入大量的水以吸收振動，霎時間白色的煙霧罩滿整個發射基地。

太空網(Space.com)報導，雖然這場測試「大致成功」，卻稱不上表現完美，因為33具火箭引擎當中，有4台提前關閉，所幸剩下29具引擎點火情況還不錯，而且火箭和軌道發射架也都結構完整，因此 SpaceX仍然有充分理由慶祝。

SpaceX 的星艦部門主管因斯普魯克(John Insprucker)說：「狂賀星艦團隊通過了今天的測試，這使我們距離下一次測試飛行，又近了一大步。」

SpaceX正在研發的星艦系統，是有史以來最巨大的火箭，也是最具野心的下一代運輸系統，它的目標就是將人員和貨物運送到太空，包括月球、火星及其他地方；馬斯克甚至狂野的設想，星艦也可以當地球交通工具，無論世界任何地方，都在30分鐘內即可抵達。

Starship Super Heavy Static Fire

星艦首次試射，是在今年4月20日，原目標是重型火箭發射後，上級段的星艦24也完成脫離，並環繞地球一圈再返回。不過火箭發射後不久就遇到了一些問題，33具引擎中，超過三分之一的引擎失效關閉，這使得火箭的速度不夠，無法進行脫離實驗。大約在4分鐘後，SpaceX 發出了自毀命令，在墨西哥灣上空引爆摧毀了整支火箭。

4 月 20 日的發射，發射台還因巨大的推進衝力，周圍的基礎設施都造成了相當大的破壞。為了防止這種情況再次發生，SpaceX 在底座下方安裝了噴水系統，以抑制超重型火箭的33猛禽引擎同時向下噴焰，產生的巨大能量衝擊四周。

因此，今天測試的其中一項重點，就是新安裝的灑水系統是否有效，從過程來看還不錯，大量的水向上噴射，有效緩和了衝擊波。

不過，下一次的實際發射日期還不確定，因為環保團體和當地原住民組織向美國聯邦航空管理局（FAA）控告SpaceX，表示火箭對德州南部生態造成的損害，需要進行更嚴格的環境審查。