藍白批評前瞻建設變錢沾亂花錢，近日並猛批蔡政府前瞻預算債留子孫，國民黨主席朱立倫痛批，民進黨7次特別預算都是舉債，用下一代的血汗錢，若這不是債留子孫、曾孫，什麼才是？國民黨總統參選人侯友宜強調，蔡政府把特別預算當常態編列，明明就是舉債，「說白賊話臉都不會紅」。

朱立倫今出席「工商建研會支持侯友宜競選總統後援會成立大會」受訪時表示，「如果這不是債留子孫、債留曾孫，什麼才是？」民進黨執政通過7次特別預算，全數透過舉債，每項都是人民、子孫、曾孫的血汗錢，所有民意代表應好好監督有沒有好好使用預算。

朱立倫強調，大家也看到，前瞻預算可以要五毛給十塊，甚至分配非常不均，當然是債留子孫，民進黨現在要拉「馬維拉」來救援，但馬政府是用一般、公務預算，但民進黨每一塊錢都是用舉債的特別預算。

侯友宜也痛批，「數字會說話」，蔡政府把特別預算當成常態編列，明明用這個方式就是債留子孫，民進黨「講白賊話，面都不紅」。

此外，侯友宜今是否有在雙北立委便當會中與立委參選人達成共識？侯友宜說，今天餐會氣氛融洽，鬥志高昂，大家討論許多議題，包括議題設定、宣傳等，都有共識，下次還會安排各縣市一起來交流跟餐敘，大家一起拚，同心同力向前行。