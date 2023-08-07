張再興（左起）、民雄、黃西田、王識賢、張睿家、伊正、黃新皓正在嘉義拍攝《阿叔》。（華視提供）

林玟誼在嘉義拍攝新戲《阿叔》。（華視提供）

虔誠基督徒的張睿家，近期在嘉義拍攝華視、東森新戲《阿叔》，飾演王識賢的侄子，7日劇組開放媒體探班，劇中的他是沒定性的浪子，被問及戲外已婚生子傳聞，張睿家表示絕對沒有，僅坦承已向交往多年的女友求婚成功，之後會找機會好好跟大家說明。記者要他秀身分證，他推說拍戲沒有帶。

張睿家劇中除了是科技新貴，也是濟公乩身，他說不衝突，都滿尊重的，且這是自己的表演工作，不想要讓信仰來限制自己，倒是有一場他被濟公懲罰、卡在桌子洞裡一整天的戲，拍完真的滿累的，肩頸痠痛。笑說因為劇中有時濟公上身，有時恢復自己的狀態，有時覺得自己像是神經病。至於飾演乩身是否需要禁慾？他則避而不答。

父親節即將到來，他透露之前拍《花知道》時，爸爸發現罹患直腸癌第三期，所幸已完成療程，現在定期回診追蹤即可。他今年雖在嘉義拍戲，但會回去陪爸爸吃飯過節。

演藝圈最忙綠葉張再興，繼《艋舺》、《角頭》系列、《誰是被害者》一、二季後，再度跟王識賢合作《阿叔》，王識賢虧穿著西裝的他「這次當可愛的老大，講話很大聲」，他則謙稱 「剛好沒工作，識賢哥幫忙，帶我進這劇組。他很照顧我，從《艋舺》還是小特一面之緣至今，他在我最需要幫忙時很照顧我！」

張再興劇中苦追林玟誼，和黃新皓是情敵，林玟誼很意外他竟然是第一次演感情戲，他則自曝至今還沒拍過吻戲，曾有機會跟一個男歌手拍吻戲，但對方反應比他還要大，去跟導演反應「可以不要這樣嗎」，導演就改掉了。