環保署8月3日修正公告「固定污染源有害空氣汙染物種類及排放限值」，新增訂18項有害空氣污染物種類及排放限值，並加嚴1項原有排放限值，總管制種類達到23項。環保署表示，若有害空氣汙染物排放超過公告限值，可依法處最高7年有期徒刑，得併科最高1500萬元罰金。

環保署空保處長蔡孟裕表示，除了在「固定污染源有害空氣汙染物種類及排放限值」新增訂18項有害空氣污染物種類及排放限值外，也同時增訂從「非法排放管道」排放有害空氣汙染物的排放限值。未來不管是從「合法排放管道」或「非法排放管道」排放有害空氣汙染物，只要超過公告限值，均可依「空氣污染防制法」第53條處7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上1500萬元以下罰金。

蔡孟裕指出，本次修正將排放限值區分為經「排放管道」與「非法排放管道」排放等2類，是因近年稽查發現有不肖業者逕自以故意繞流偷排、將廢氣導入廠房設施管道間排放等，本次修正也是為了嚴懲此種惡意汙染空氣，危害民眾健康的行為。

為給予業者適當合理改善期程，本次修正公告附表二序號5至序號23的排放管道排放限值，包括三氯乙烯、汞及其化合物、砷及其化合物、鎳及其化合物等19項物種，自2024年7月1日生效；其餘原公告已訂定的戴奧辛、氯乙烯單體、鎘及其化合物、鉛及其化合物等4項物種排放限值，因本次修法未調整，自發布日生效。