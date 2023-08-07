台灣佳光電訊回應文。（台灣佳光電訊提供／張妍溱台中傳真）

台中市議員陳雅惠服務處近來接獲民眾投訴， 向原線區申裝有線電視的寬頻網路，以為獲好康可收視有線電視頻道，近來卻發現逾10個以上舉例，非凡、TVBS、年代等有線電視頻道通通「不見了」，控訴影響收視戶權益，新聞局指出，已接獲頻道業者反映；業者則表示，一切合法。

市議員陳雅惠表示，業者提供的LiTV頻道只能藉由非機上盒播放的影音串流服務，如果改由機上盒透過電視收視，質疑非法授權；目前有多個頻道業者受害，也已有頻道業者發文給侵權業者及台中市政府新聞局投訴，呼籲市府新聞局重視維護民眾收視權益。

新聞局表示，確實接獲頻道業者針對此案節目轉授權提出質疑，目前已發文給台灣佳光電訊，要求業者說明釐清，是否有違反跨區經營疑慮，以維護收視戶權益。

律師張繼圃表示，若電視業者未授權，但卻在消費者申裝時表示可以收看，那就會有侵害著作權的問題而屬於著作權法第87條的範圍，必須依照著作權法第88條賠償，至於消費者方面，若業者有廣告不實的宣傳，有消費者保護法第22條的適用，可主張賠償或解約。

台灣佳光電訊回應文如下：

一、佳光電訊於107年間取得跨區經營許可，即得為合法之跨區經營行為，並與台基科公司合作寬頻銷售，由佳光電訊負責電路出租服務，台基科公司負責網際網路連線服務。基於前揭概況，佳光電訊既為合法電路出租業者，台基科公司亦從替您錄公司取得合法LiTV網路影音服務OTT授權，可證無違法情事。

二、佳光電訊進行寬頻銷售搭贈LiTV和LINETV，該上述兩種服務均為OTT視訊服務，形同中華電信提供Netflix串流服務，能多載具觀賞包括開放機上盒平台，可供用戶登錄並作收視服務。市場網際網路ISP業者如今綱資訊科技股份有限公司、宅急網股份有限公司 、 台灣碩綱綱路娛樂股份有限公司等第二類電信事業經營者，均與替您錄公司(LiTV)有此搭配銷售方案。

三、綜上，寬頻服務提供OTT服務並非取代有線電視頻道，僅係提供多樣加值服務供民眾加購或搭贈選擇，難謂有侵權違法情事。