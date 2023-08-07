小提琴家林昭亮近期爆出metoo事件，現已退出他一手創辦的台北大師星秀音樂節，而音樂節今年則低調地開跑，來自世界各地的音樂名家好手，則是為了音樂學子來台，專注在音樂教育與演奏。

音樂節為期兩周，內容包括個別課與大師班，同時還有室內樂演奏訓練，前東京弦樂四重奏小提琴家、知名教育家原田幸一郎表示，「無論是獨奏家或樂團成員來說，室內樂的合奏訓練都非常的重要，這也是我們想跟學生分享的關鍵之一。」

紐約大都會歌劇院管弦樂團首席的詹曉昀（David Chan）表示，在音樂節裡不只是老師教學生，「這個世界上有許多很困難的事，職業生涯當中亦是如此，除了自己的技巧外，要如何跟人合作，並且不僅從自己的席位上，而是學習著從指揮臺上的觀點理解音樂，我會覺得更希望能訓練這些有天份的年輕人們成為真正的音樂家。」

洛杉磯愛樂助理首席洪本倫（Ben Hong）表示，「這些學子很多都走到了一個關鍵的路口，要決定接下來何去何從，而我們這些老師正好都經歷過他們當前所面對的，這些興奮與未知交織的狀態，盡全力提供他們更多視野的可能性，是我們最應該做的事。」

底特律交響樂團長號首席湯普金斯（Kenneth Thompkins）表示，「進行幾天課程，感到這裡聚集了世界上許多極其出色的老師與學子，我很期待可以與他們比肩而座，為樂迷演出精心準備的作品。」