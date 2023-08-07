伴隨大陸外銷訂單、印度需求增溫，PVC報價穩步攀揚，有助營運動能蓄勢推進。

分析師指出，7月下旬起，大陸陸續推出《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》及《關於恢復和擴大消費的措施》等房地產刺激政策，帶動亞洲貿易商更積極回補PVC庫存，且美國Olin持續削減氯鹼產能下，旗下位於德州Freeport的VCM工廠（83.5萬噸/年）在4月歲修後未順利重啟，拖累下游配套的Shintech在德州Freeport的PVC工廠無法滿載，限縮第三季美國PVC出口量，均有利PVC價格自谷底回升，有助華夏第三季營運回溫。

此外，為提升設備安全性，增加產能降低能耗，減少VOCs（揮發性有機化合物）逸散，華夏擬投資更新頭份廠重合槽及週邊設備，預計投資新台幣45億元，引進新一代製程技術，設置五座新重合槽及周邊製程設備。目標2026年7月31日完工啟用。