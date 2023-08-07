樺漢表示，受惠歐美市場主要客戶包括軌道交通、智慧製造、電動車製造等，對於集團AIoT人工智慧物聯網應用以及標準化軟體等相關解決方案訂單需求強勁成長，堆疊公司旗下工控設計、品牌通路與系統整合的7月業績年增率分別達22.99％、30.83％、-13.15％，尤其是個體包含全資子公司更是繳出年增率達112.07％。

展望後市，樺漢指出，公司看準現今全球「2050淨零排放」備受重視，企業對於ESG的E環境保護中「節能減耗、淨零碳排」議題持續展開行動，預計未來營收貢獻將持續成長。

除了透過旗下樺康智雲開發的「GHGWatch溫室氣體盤查平台」依據ISO 14064-1規範設計，打造一站式碳管理服務，以雲端訂閱模式（SaaS）提供能源使用監測、溫室氣體盤查、碳足跡盤查服務外，樺漢並籌畫推出「一站式EMS－能源管理系統解決方案」與「可視化監控即時雲管理系統」，可全方位協助企業建構「AI節能與儲能」兼備管理系統。

樺漢表示，透過結合混合雲服務，同時兼顧安全稽核、認證授權、資訊安全性，達到即時監控、能源資訊分析、節省電費、尖峰備援電力等功能，並加速朝向碳中和管理邁進。