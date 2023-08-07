植物人阿丞入住創世基金會台東分院期間，經由職能治療，目前已可自行完成簡單的動作及操作平板電腦。（創世基金會台東分院提供／蕭嘉蕙台東傳真）

阿丞(化名)3年前因車禍腦傷成植物人，入住創世基金會台東分院，經職能治療後，目前可自行完成簡單動作。眼看父親節將至，阿丞在職能治療師的協助下，親手完成人生中第1張父親節卡片，父親見到卡片上一串數字「88，520」，當場喜極而泣。

「我的父親節願望就是再次聽到兒子開口叫我一聲爸爸！」，阿丞爸爸接過卡片，眼眶泛紅、抱著阿丞說，謝謝兒子的祝福，更感謝創世台東院細心照護，讓阿丞漸漸好轉。

草綠色的卡片上貼滿阿丞平日的生活照，還有一串手寫數字「88，520」，代表著「爸爸，我愛你」，設計簡單卻滿懷心意的父親節卡片，是植物人阿丞費盡心力，一筆一畫製作完成。

20歲正值青春年華的美好時光，青年阿丞(化名)卻因為1場車禍腦傷，呈植物人狀態，由於照顧壓力及經濟負擔沉重，阿丞父母3年前預排申請入住創世基金會台東安養院，並於同年6月順利入住。

阿丞入院期間，經由職能治療師、護理師及生活照服員悉心照料，不論是肢體活動、精神狀況皆趨於穩定，也逐漸對外界有反應，透過工作人員的協助，目前阿丞已可自行完成簡單的動作及操作平板電腦。

創世台東院院長王玉鳳表示，照護植物人每人每月需花費4至6萬元，目前創世台東院安養50位植物人，到植物人宅服務約90個家庭，盼大眾在父親節這天，可為自己的爸爸添善舉，擔任植物人的「撐舟勇士」，支持植物人常年服務。