新北市快搜部隊持續挺進，27名救援人員組成的多元團隊，包括醫療專家、搜救隊員和特搜義消，進入道路中斷的平和村，攜帶居民急需的食品、飲用水和醫療援助，為居民提供必要的支援。（圖／新北消防局提供）

颱風卡努帶來西南氣流，造成南投縣多處部落遭受嚴重土石流侵襲，仁愛鄉平和村因土石流與外界交通中斷，新北市快搜部隊持續挺進，27名救援人員組成的多元團隊，包括醫療專家、搜救隊員和特搜義消，進入道路中斷的平和村，攜帶居民急需的食品、飲用水和醫療援助，為居民提供必要的支援。

新北市快搜部隊持續挺進，27名救援人員組成的多元團隊，包括醫療專家、搜救隊員和特搜義消，進入道路中斷的平和村，攜帶居民急需的食品、飲用水和醫療援助，為居民提供必要的支援。（圖／新北消防局提供）

新北市快搜部隊持續挺進，27名救援人員組成的多元團隊，包括醫療專家、搜救隊員和特搜義消，進入道路中斷的平和村，攜帶居民急需的食品、飲用水和醫療援助，為居民提供必要的支援。（圖／新北消防局提供）

特別是兩名醫師（台北慈濟急診醫師潘茹涵、台灣工作犬協會白舒安獸醫師），潘醫師為一名2歲的幼童提供緊急的醫療治療並給予評估用藥。經過一天的搜索後確定受困的35位居民皆無立即危險，並由隨隊醫師逐一進行健康方面的評估，一一評估過去病史及目前用藥情形，以及現有藥物存量評估，共有2位居民經過醫生評估後給予指示用藥、退燒處置1人、衛教6人，另由快搜部隊協助撤離2位民眾。

新北市快搜部隊持續挺進，27名救援人員組成的多元團隊，包括醫療專家、搜救隊員和特搜義消，進入道路中斷的平和村，攜帶居民急需的食品、飲用水和醫療援助，為居民提供必要的支援。（圖／新北消防局提供）

消防局局長李清安表示，災情狀況將因著天氣變幻莫測而不斷變動。新北市的搜救隊伍已做好充分的準備，以確保物資的供應和人力支援絲毫不中斷。他們正緊密合作，依從南投緊急應變中心的指示，與中央和各地的搜救隊伍攜手，也呼籲前往災區的警察、消防人員、醫療專業人員以及獸醫師，務必特別留意保護自己的安全。

侯友宜市長表示，新北市的搜救隊伍將堅守中央和當地指揮官的派遣，踏實展開救援行動。在面對大自然的多變性時，我們必須保持謙卑和謹慎的態度。山區的天候多變，大雨隨時可能再來，新北快搜的弟兄姊妹們，會把握每一個好天氣，和老天搶時間，山區裡面或許還有人，正等著救援，我們馬上就到！