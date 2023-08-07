亞太國際物流集團今（7）日舉行成立50週年感恩活動，總裁陳柏廷期許「亞太」應有新解，並從物流本業拓展至不同領域的服務。亞太物流已從太陽能切入儲能領域，目前全台建置823千瓦容量的太陽能發電設施，旗下亞柏加油站拓點後也將建置太陽能板。

陳柏廷表示，今天也是碳權交易所在高雄掛牌的日子，顯示台灣社會對更好生活、節能減碳的關注和重視。亞太國際物流今年將在高雄成立基金會，深耕高雄回饋南部。

亞太國際物流會中宣布永續經營宣言：聚焦環境保護、社會責任、品質和創新、員工成長、遵守道德。

陳柏廷表示，「亞太」應該有新解，「亞」的意涵是第二，不一定第一就是最好，像是建置高樓每多一層樓所耗費資源都相當巨大，因此不須追求拚高、拚快、拚勝，而是要拚剛剛好；「太」是大多一點，就是最大最小的集合，兩個字的涵義就是剛剛好。

展望未來50年，陳柏廷期許亞太物流集團，做好物流本業，從而發展各個不同領域服務，方方面面做到剛剛好，讓客戶滿意，以誠實勤懇的方向，把所有關係都圓滿，就是他認為的最好。

亞太國際物流團前身為亞太儲運，創立1973年從事貨櫃儲運、維修相關業務。1980年代貨櫃運輸市場蓬勃發展，擴充設備增添機具，1994年擴大營業規模及服務範圍，開啟碼頭裝卸業務，2001年跨足油品市場步入多角化經營型態。2016年10月成立亞柏國際旅行社，投入綠色休閒產業，提供國內外旅遊、票務、訂房等商旅及休旅服務。