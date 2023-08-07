健喬表示，全球鼻噴市場四大主成分分別是Fluticasone Furoate，Mometasone，Triamcinolone及Budesonide。由於國際藥廠持續出現供應鏈斷鏈現象，導致國內鼻噴市場出現供貨吃緊，目前國內市場銷售排名第二到第四的三個成分Mometasone，Triamcinolone及Budesonide，該公司是國內唯一有藥證且可以充分供貨的藥廠。

以台灣市場年銷50萬支Mometasone為例，健喬七月銷售金額是去同期的10倍，累計前七個月的銷售額年成長近5倍；另外Triamcinolone的市場銷售變化也非常顯著，健喬七月的銷售金額年成長71％，累計前七月年成長62％。

至於國內鼻噴市場銷售第一的Fluticasone Furoate，台灣年銷70萬支，除了原廠外尚無學名藥的持證者，健喬已經申請查驗登記並完成審查，待原廠專利到期（2023年11月27日）一過即可以進行領證，以解決原廠供應不足的缺藥問題。

而在國內銷售排名第四的Budesonide，健喬出貨中國大陸前七個月的鼻噴銷售額，年成長達52％。

健喬表示，呼吸道產品的旺季通常在第一季和第四季，但新冠疫情爆發至今，愛克痰品牌效益有效提升，出現淡季逆勢增長的現象。尤其愛克痰的顆粒劑七月銷售年成長46％，前七個月則成長了73％。

另外，發泡錠的需求也沒有因為新冠疫情趨緩而降低，前七月發泡錠加上顆粒劑的國內需求仍然有近兩成的增長。大陸市場方面，由於愛克痰首驗已經通過，八月也將開始出貨中國大陸，未來成長可期。