舞蹈家金星曾獲「大陸舞蹈界奧斯卡」的桃李杯少年組第一名，作品《半夢》得到美國舞蹈節最佳編舞獎，在國際大放異彩，法國文化部特別授予藝術與文學勳章，近年她頻繁出現在螢幕上，以毒舌口條被大眾熟識；近日傳出一張圖片，疑似金星的社群帳號吐槽章子怡只是明星，周迅才是真的演員，引起網友熱議。

近日陸網流傳一張圖片，一名網友表示周迅準確拿捏角色，演技遠遠超過章子怡，主持人金星疑似在底下留言：「周迅那才叫演員，國際章只是個明星」，言下之意貶低章子怡的演技，認為對方不夠格稱為演員。章子怡綽號國際章，因她在武俠電影《臥虎藏龍》飾演「玉嬌龍」一角，讓她在好萊塢打開知名度，陸續演了《尖峰時刻2》、《藝伎回憶錄》、《哥吉拉 II 怪獸之王》，更憑藉電影《2046》榮獲第24屆金像獎最佳女主角，在國際影壇上囊括不少大獎。

這番話一出，引來不少影迷評斷兩人近年作品與演技，知名編劇汪海林也發文討論「周迅和章子怡都是演員，也都是明星。給她倆放一塊兒比，意思不大。我關心的是，年輕一茬，誰能接班？還在忙著刷數據呢。」不過仔細查看，會發現圖片中疑似金星的頭像，與金星各大社交平台帳號都不同，有人猜測可能是偽造，但金星本人也沒出面澄清，讓外界霧裡看花。