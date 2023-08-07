今下午4點多，有民眾在嘉義縣東石鄉公所對面舊港堤防，發現漂流木中夾雜「人形物體」，細看驚覺是一具浮屍，馬上通報警消，經打撈上岸，男性浮屍因泡水多時，軀體膨脹浮腫，五官難以辨識，身上無證件，口袋1支某里長競選原子筆成唯一線索，而這也是東石鄉自6月以來，發現的第3具浮屍。

嘉縣消防局下午4點41分獲報，東石鄉公所對面舊港往台61線方向堤防有不名浮屍，據報案民眾表示，他當時在堤防走路運動，覺得堤防水域堆積的漂流木有一區「怪怪的」，細看覺得很像人的背部，因日前杜蘇芮颱風過後，才有一具無名屍隨漂流木被打上岸，民眾愈看愈像人體，決定報警。

消防局獲報後，會同東石分駐所、海巡人員到場，將浮屍打撈上岸，初步判定是一名中年男子，疑泡水太久，皮膚腐爛、眼凸嘴開，全身浮腫，已看不出長相，推測落水至少3天至1周。

朴子分局表示，繼6月15日、7月29日接連發現無名浮屍後，今再打撈上岸的男性遺體已是3個月來第3具，第1具無名屍雖已採指紋比對，但找不到對象，不排除是外籍人士，第2具雖有公布特徵，至今無人出面指認。

警方表示，今8月7日撈起的無名屍身上有選舉時發送的原子筆，且是朴子市某里長署名，推測有地緣關係，呼籲家中有親友失聯者可聯繫警方。

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