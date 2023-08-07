台灣港務公司今（7）日宣布，本月底將赴南韓完成「二大任務」，包含高雄港與釜山港締結為姊妹港，並預計將與南韓最大貨櫃公司韓新遠洋，簽署15+5年續約，韓方預計投入1.5億美元，同時高雄港也會進行碼頭浚深等改建工程。

港務公司董事長李賢義表示，釜山港是全世界第七大貨櫃裝卸大港，高雄港則介於16-17名，對方基於希望有更緊密的合作關係，所以才有締結姊妹港的規劃。

另外，韓新遠洋原先承租高雄港第五貨櫃中心的76~78號碼頭，原先為期五年的合約將於明年底到期，新合約則預計為2025年7月1日起的「15+5年」長約，對方預計投入1.5億美元（約45億新台幣）。

而在高雄港方面，已使用約30年的二座碼頭，自今年10月開始分段施工，工程期程約為1年10個月，未來將改建為可供2.4萬個20呎貨櫃（TEU）貨輪靠泊的碼頭，港務公司預估，後續將可帶來公司營收及碼頭碇泊費等相關收入。

針對港務公司各港口在今（2023）年的發展重點，包含基隆港完成軍用碼頭及威海營區西遷工程；台中港結合三井Outlet Park水岸觀光發展，辦理20A、20B遊艇碼頭招商；配合離岸風電發展需求，安平港完成新建11號碼頭暨後線場地。

另外，還有高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭將交付予萬海公司，擴大航商營運基地提升作業量能，推動蓬萊港區倉庫整修及基礎設施改善工程；花蓮港辦理14號碼頭倉庫整建工程，規劃作為旅運通關設施及東海岸文創倉庫市集，以促進港埠觀光發展等。