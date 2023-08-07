累計上半年歸屬母公司業主淨利達10.23億元，較去年同期成長25％，每股稅後純益達3.47元，亦創歷史新高。
展望下半年，一向是食品業旺季，橫跨中元節、中秋節與過年準備等大宗需求，在農牧業一條龍經營下，豬價相對維持穩定在90元上下，而雞價自10月後供需要上來，加上傳統旺季需求大，恐有量多價緩情況，但也有變數存在，像是去年12月出現的禽流感是否再捲土重來，也讓業界膽戰心驚。
雞豬肉品供應商卜蜂（1215）7日公布第二季財報，季報、半年報營收獲利雙成長；其中，第二季受惠雞豬價雙漲帶動，獲利逾6億元，年增23％、季增42％，EPS 2.04元更是首度單季每股純益破2元，創歷史新高。
累計上半年歸屬母公司業主淨利達10.23億元，較去年同期成長25％，每股稅後純益達3.47元，亦創歷史新高。
展望下半年，一向是食品業旺季，橫跨中元節、中秋節與過年準備等大宗需求，在農牧業一條龍經營下，豬價相對維持穩定在90元上下，而雞價自10月後供需要上來，加上傳統旺季需求大，恐有量多價緩情況，但也有變數存在，像是去年12月出現的禽流感是否再捲土重來，也讓業界膽戰心驚。
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