累計上半年歸屬母公司業主淨利達10.23億元，較去年同期成長25％，每股稅後純益達3.47元，亦創歷史新高。

展望下半年，一向是食品業旺季，橫跨中元節、中秋節與過年準備等大宗需求，在農牧業一條龍經營下，豬價相對維持穩定在90元上下，而雞價自10月後供需要上來，加上傳統旺季需求大，恐有量多價緩情況，但也有變數存在，像是去年12月出現的禽流感是否再捲土重來，也讓業界膽戰心驚。