許多人都會在美式賣場好市多採購生活用品。一位男子近日在好市多買了一款C牌摺疊椅，沒想到卻相當難組裝，讓他直呼放棄要退貨。不過許多網友指出，原PO根本插錯洞，所以才會覺得很難組裝。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，C牌摺疊椅的布和支點差距太大，相當難組裝，因此他決定放棄退貨；根據好市多官網，該款摺疊椅的特色包括舒適不悶熱的高彈力透氣網、可調整高度的椅背附頭靠枕、方便攜帶出遊的收納袋等。

對此，許多網友紛紛回應，「拿去退吧！這個商品配不上你的水準」、「如果是要露營的，可能連露營都不適合你，因為比它難裝的一大堆」、「插錯洞還裝的進去就見鬼了。椅面轉90度，背部插長的那兩根，腿部插短的那兩根」、「自己不會裝就退貨？而且你根本裝錯」、「嘴歪怪茶杯，雞歪怪馬桶」。

不過原PO駁斥，自己有參考安裝建議、並沒有組裝錯誤，而是組裝時得花很大的力道才能完成，因此才選擇退貨，吸引其他同樣在好市多購買C牌摺疊椅的前輩發聲，「我有買喔！完全懂你說的，我真心覺得是這批的問題，因為我看過YT沒那麼難裝喔，我也是各種方法都試過了，不懂的人你就不要浪費唇舌了，我懂」、「沒錯，這款有夠難拼！我們試了幾次都進不去就直接拿去退貨」。