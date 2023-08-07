黃姓台商父子遭大陸軍情人員吸收，涉嫌利誘空軍防空暨飛彈營蘇姓中尉排長等2人，取得2020年漢光演習等軍事機密文件；另名戴姓退伍上兵也被大陸吸收後，利誘2名現役士官收集軍事機密但未果，台南高分檢偵查終結，將他們分別依涉犯國家安全法等罪嫌提起公訴。

台南高分檢指出，2015年4月間，黃姓商人前往大陸福建省廈門市經商，結識福建省台灣事務辦公室官員；又於2019年間，結識廣東省廣州台灣事務辦公室官員。對方利誘黃姓商人父子協助在台收集國防應秘密文書，以及吸收現役軍人期發展組織等工作，並應允提供高額工作費。

黃姓父子即利誘、吸收時任空軍防空暨飛彈第501營營部、本部連上士車輛葉姓修護士、空軍防空暨飛彈第301營第2連三五快砲飛彈混合排葉姓中尉排長，先收取軍人身分證等個人資料，還要求簽立「效忠自願書」，再安排前往外國與大陸軍情人員會晤。

之後，葉、蘇2人共同收集8項關於2020年、2021年漢光演習等軍事機密文件，攜往大陸或以手機通訊軟體傳送圖片影像給大陸人員，藉此黃姓台商獲為45萬6000元、其子獲126萬元、葉男獲21萬元、蘇男獲10萬元，但葉、蘇2人已自動繳回犯罪所得。

高分檢認為，黃姓父子涉犯國安法、國家機密保護法、貪汙治罪條例等罪；葉、蘇涉犯貪汙治罪條例、陸海空軍刑法等罪嫌，一併提起公訴。

至於戴姓男子2011年自陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校上等兵退伍後，即赴大陸廣東省珠海市工作，並在珠海結識大陸軍情人員，遭吸收後從2021年7、8月間起，先後以通訊軟體聯繫、約見砲訓部、陸軍航空特戰指揮部舊識楊姓、蔡姓資深士官，利誘、要求交付「漢光演習計畫」等8項機密資料，還許以按機密資料重要性高低，至少給予20萬元以上的報酬，但因2人未配合未能得逞。

高分檢認定，戴男也涉犯國安法、國家機密保護法、貪汙治罪條例等罪，依法提起公訴。