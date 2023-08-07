德國出口連續第3個月增長，但是對中國的出口卻持續下滑，德國貿易商對中國的業務正在縮減。德國經濟專家表示，未來德國對中國出口可能繼續下降，因為中國的技術正在不斷進步，在很多領域，中國已不再需要從德國等地進口了。

據《德國之聲》引述德國聯邦統計局數據稱，即便德國出口已連續第3個月增長，2023年上半年卻只有6.2%的出口貨物銷往中國，這是自2015年以來的最低值。相比之下，2020年對中出口比例達到7.9%的歷史新高，但2021年下降至7.5%，2022年再降至6.8%。

西方國家每當經濟下滑時，以過去20多年來的慣性，官員、企業與學術界都會想到如何透過中國來改善貿易滑坡的狀況，但現在的情況卻與過去完全不同了。

德國官方統計數據顯示，德國6月份對歐盟鄰國的出口環比增長了1.3%，達到715億歐元。儘管對美國出口較上個月微幅下降了0.2%，但它仍然是德國產品的第一大買家。比較令德國人意外的是，對中國的出口大幅下降5.9%至82億歐元。

荷商安智銀行（ING）的德國首席經濟學家布熱斯基表示，這是因為中國越來越有能力生產以前從德國採購的商品。

基爾世界經濟研究所（IfW）的貿易專家斯塔默（Vincent Stamer）也認為，中國的技術正在不斷進步，「你可以在電腦晶片、電動汽車和電池生產中看到這一點，這樣（中國）就不再需要從德國和世界其他地區進口了。」他還指出，德國對中國出口下降是一種趨勢，但現在就與中國客戶道別還為時過早，未來10年，中國仍是一個重要的銷售市場。

斯塔默強調，許多公司對中國市場的依賴將不再明確地展示在出口數據中，而是在其資產負債表中。汽車產業就是個例子，不少德國汽車製造商越來越多地為中國市場進行本地生產。布熱斯基也表示，長遠來看，中國在德國出口中的重要性將顯著下降。他呼籲，「我們應該為中國將不再拯救我們的出口部門做好準備。 」