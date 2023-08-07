聯強國際董事會7日通過，任命現任聯強澳紐事業總經理王其勳為集團執行長（CEO），杜書伍專任集團總裁。未來王其勳將負責聯強集團業務與產品規劃的營運管理，並向總裁杜書伍報告。

王其勳出生於1966年，1985年就讀交通大學資訊工程系，1989年畢業後，即加入神達電腦擔任軟體研發工程師；1992年轉調位於英國的神達歐洲總部，擔任產品經理，投入開拓歐洲市場的工作。1998年加入新成立的聯強澳洲，擔任產品規劃主管。

2006年，王其勳升任聯強澳紐事業總經理。他帶領團隊大力拓展產品線，由組件產品拓展到資訊終端、商用加值與雲端服務；同時，他亦積極深耕通路與建構新的業務模式，其中尤以建構與大型連鎖商（NR）的合作模式，大幅拓展聯強在澳紐的市場佔有率。從2005年營收僅有競爭對手的20％，穩步扎實的拓展版圖，2011年即超越對手，取得澳洲資通訊市場龍頭地位，2013年營收達新台幣460億，較2005年成長3倍。2022年，聯強澳紐事業年營收超過650億，聯強澳洲的規模，列入全澳洲前120大企業。

除了業務拓展成效斐然外，為有效整合運籌與後勤以發揮最大效益，在總部協助下，王其勳亦高度參與澳洲兩大運籌中心建置。從選址、購地、規劃、營建、導入高度自動化設備到完工運作，其中雪梨高度自動化運籌中心第一期與第二期，分別於2014年與2023年完工，大幅推升對澳洲東岸與東北部客戶的服務時效與競爭力。墨爾本亦已啟動新運籌中心的規劃建設，預期墨爾本新運籌中心完工後，將可進一步推升對澳洲市場的服務量能、服務品質與時效。

王其勳除具備資訊工程專業、產品研發經歷及扎實的產品與業務拓展經驗外，其多元的文化背景及豐富的跨國管理經歷，令其在跨文化的營運管理上，更具包容性與平衡感，並獲致卓越的經營績效。2018年3月開始，集團亦指派王其勳兼任聯強集團總部品管室資深副總裁，全面參與集團從營銷、運籌、財會、風險管理、人力資源等管理機制與系統的研發品管，使其具備更宏觀的跨國管理視野、功能整合力與前瞻領導力。