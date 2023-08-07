依中租控股內部統計，截至2022年12月底為止，中租控股已擁有3,234座，電廠發電總容量達1,098MW，較2021年成長20％；另今年上半年太陽能電廠已增至3,466座、電廠發電總容量上達1,260MW，總計今年上半年增加232座電廠、發電總容量增加162MW，成長近15％。中租控股表示，預計每年可以減少近70萬公噸二氧化碳排放量，相當種植逾5,800萬顆樹木。

中租控股從住家屋頂型、工廠屋頂型到大型地面型後，中租現在綠電投資正多元進行中，包括家戶型儲能、售電，多元綠能，小水利、海洋發電等。中租控股表示，如果有電力事業法規改變，未來還會進一步延伸到智慧電網、小型電網以及家戶型儲能等。

除了中租控股持續建太陽廠之外，旗下子公司投資綠電更是全員總動員，中租控股旗下子公司今年前七月大增電業公司、電力科技公司相關股權。

截至8月7日為止，總計累計已投資66.87億元。包括中租迪和、合迪的子公司─和烜取得昊軒電業現金增資股權，投資金額為3.09億元；中租迪和認購中租電力科技現金增資股權，金額5.8億元；另中租迪和及合迪共同子公司─仲昱電業（股）取得晨英（股）現金增資股權3.3億元。

中租控股今年最大一筆投資電廠金額是子公司中租汽車租賃股取得和拓電業現金增資股權，金額為54.68億元。據了解，中租汽車租賃及和拓電業皆為中租迪和100％子公司，和拓電業該次現金增資股權由中租汽車租賃100％全數認購。