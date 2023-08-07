海洋委員會海巡署肩負維護我國海域及海岸秩序職責，素有「第二海軍」之稱。監委浦忠成調查發現，海巡署岸巡隊執行守望及巡邏勤務，偵蒐裝備長期以來配賦普遍不足。其中未配置探照燈之守望哨多達180處，佔全部守望哨近76％，恐影響海面及岸際目標監控效能。國民黨北市議員李彥秀質疑，海巡署11,471位同仁，一年僅有1億元的資本額度，向政院爭取購置裝備卻石沉大海，直批蔡政府讓最前線戰士赤手空拳上戰場。

「海巡署守望哨76％沒有探照燈？民進黨口號很豐滿，現實很骨感！」李彥秀今(7日)在臉書發文提到，台灣位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，加上潮汐侵蝕與漂沙堆積作用下，海岸地形複雜多變，本島海岸線全長約1,200公里，加上週邊島嶼約有1,520公里長的海岸線。

李彥秀表示，台灣四面環海，海岸巡防為國家安全的根本，肩負周邊海域與海岸安全的最後一道防線，維護國家海洋權益、保障人民生命財產。守土、救難、護漁、打擊走私、海上執法任務繁重。素有「第二海軍」之稱。蔡英文就公開表示，「海巡弟兄姊妹，就是幫政府落實承諾的最前線戰士。」戰士需要武器，守土需要裝備。但現實是，蔡英文政府卻讓這些「最前線的戰士」赤手空拳上戰場。

「監委浦忠成調查發現，偵蒐裝備長期以來配賦普遍不足！」李彥秀指出，其中未配置探照燈之守望哨多達180處，佔全部守望哨之近76％，恐危及海面及岸際目標監控效能。自動照相機尚不足294台，數位攝影機也缺149台。守望哨及巡邏站之夜視鏡及手持式熱顯像儀配賦數不足，分別缺105台、106台；守望哨之固定式探照燈與微型攝影機也缺各180台、100台。七項偵蒐裝備，僅「望遠鏡」編裝率達配賦標準。

李彥秀強調，扣除人事費等相關經費，海巡署其他一般支出預算僅佔5％，可供分配之資本支出額度僅約新台幣1億元，歷年雖向行政院提出購置設備需求，皆無法獲得足夠經費撥補。民進黨政府，砸大錢買1450、選前政策買票、邀國外政治人物訪台、公帑豢養肥貓安插人事「毫不手軟」。但是，海巡署11,471位同仁，一年僅有1億元的資本額度，向政院爭取購置裝備卻「石沉大海」。

「76％守望哨沒有配置探照燈！難道民進黨認為，運毒、走私的犯罪之徒是朝九晚五？」李彥秀質疑，民進黨完全執政將近八年，特別預算編列浮濫，配合美方軍購予取予求，國防安全大內宣更是從來沒有斷過，但是回過頭來看「第二海軍」的基礎裝備，卻是如此落漆，為了政治需求的國防宣傳，實則敗絮其中虛有其表。民進黨整天販賣「亡國感」，真正需要守土保家的地方，卻是「口號很豐滿，現實很骨感」。