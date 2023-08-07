美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭安全局表示，已拘留一名俄羅斯線民，此人涉嫌替俄軍籌劃暗殺烏克蘭總統澤倫斯基，要趁他造訪烏克蘭南部尼古拉耶夫州時空襲當地。

烏克蘭安全局（SBU）說，這名線人在澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近訪問尼古拉耶夫州（Mykolaiv）前夕，蒐集有關當次訪問計畫的情報。

澤倫斯基7月底曾造訪尼古拉耶夫州。

烏克蘭安全局在聲明中表示，這名俄軍內應「試圖確認時間，以及國家元首在州內大致路線的座標清單」。

然而烏克蘭安全局幹員事先掌握「犯嫌顛覆性活動」的情報，並採取額外安全措施。

烏克蘭安全局監聽這名女子通訊時，確認她還有別的任務，也就是找出電子作戰系統位置，以及武裝部隊的軍火庫。

調查顯示，犯嫌是烏克蘭南部尼古拉耶夫州奧恰基夫（Ochakov）的居民，曾是當地某軍事單位轄區一家軍用品店的店員；她被控到處拍攝烏克蘭標的物的位置，但姓名未被公開。