翁健於2020年10月，兼任元大銀行董事長，有效協調證券、銀行兩大子公司間的分進合擊，元大銀行在其任內，各項業務規模與資產品質皆穩健成長；並整合證券、銀行據點，推動「旗艦式分行」服務，強化元大銀行品牌知名度，深耕在地化經營。

翁健未來將專責金控總經理職務，由金控制定整體經營策略，整合集團資源，督導子公司營運。

據了解，元大銀董事長將由誰來接任，目前還沒有人選出爐。元大銀副董事長目前由周筱玲擔任。

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