元大金控今（7）日代子公司元大銀行公告人事調整，元大銀行董事長翁健辭去董事長職務，據了解，原因是為了符合國內大多數金控「金銀分治」的原則，但仍具董事身分。元大金控表示，金控總經理翁健兼任元大銀行董事長屆滿三年，已完成階段性任務。