台電人員吊掛繩索穿越湍急水流只為搶修災區電力。台電南投區處提供

明天就是父親節，但受卡努颱風帶來豪大雨影響，南投縣仁愛鄉路毀橋斷、還沒電沒網路，台電63名工作人員深入災區日夜搶修電力，傍晚更傳來一段台電工程人員等不及道路搶通，冒險吊掛繩索穿越災區湍急河流的驚險畫面，讓人替這些留守災區、無法返家慶祝父親節的偉大爸爸們致敬，也要跟他們說聲「辛苦了！」

88節前夕吊掛繩索穿越急流！他們不是災民也不是遊客而是這人物

台電南投區處指出，這次風災造成道路毀損嚴重，該處成立前進指揮所，秉持道路一搶通就搶進災區修復電力的精神，日夜搶修，就是要讓災區盡速恢復電力供應。

台電說，4日風災導致仁愛偏遠部落停電戶數最高達3552戶，到6日晚間7時已經僅剩523戶，7日凌晨3點多更傳出都達部落已經復電的好消息，目前僅近盧山周邊的279戶尚未復電，台電表示「將持續配合道路搶通狀況，使命必達，送電到災民家中！」

台電南投區處指出，經該處動員人力車輛及機具徹夜架設臨時線路全力搶修後，都達部落已在今天凌晨復電，目前還剩279戶停電；台電仍將持續增派人力搶修，惟搶修進度仍會受到停電範圍、道路交通路況、風雨情況等因素影響，請受停電影響的民眾，能多多體諒。

台電表示，為掌握停電狀況及搶修進度，台電南投區處在仁愛服務所設置前進指揮所，並動員南投、台中及宜蘭等其他區處人力支援搶修，共動員63名人力，這些工程人員很多都是父親，卻在88父親節大家都在歡慶節日之際，犧牲假期留守災區，持續配合道路搶通狀況，使命必達全力搶修復電，父親節前夕，除了跟他們說聲「辛苦了！」希望電力盡快全面搶通，讓他們可以真的「父親節快樂！」。