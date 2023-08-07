新光三越信義新天地Kilian Paris香水以酒入香，天使稅淡香精250ml推薦價2萬7500元。（新光三越提供）
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SOGO忠孝館Dior SAUVAGE曠野之心香氛60ml 3650元、100ml 4950元。（SOGO提供）
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SOGO復興館BVLGARI空谷之雨淡香精組，優惠價3925元。（SOGO提供）
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板橋大遠百TOM FORD Oud Wood神秘東方香水，價格店洽。（板橋大遠百提供）
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板橋大遠百Jo Malone鼠尾草與海鹽，2800元起。（遠百提供）
板橋大遠百Jo Malone鼠尾草與海鹽，2800元起。（遠百提供）
微風信義EX NIHILO極野漫旅淡香精50ml，推薦價6800元。（微風提供）‘
微風信義EX NIHILO極野漫旅淡香精50ml，推薦價6800元。（微風提供）‘
微風廣場Jo Malone London車用擴香，推薦價4000元。（微風提供）
微風廣場Jo Malone London車用擴香，推薦價4000元。（微風提供）

隨著男性對時尚關注、個人品味要求愈來愈高，今年父親節檔期高端香氛也成為送禮夯選之一，百貨檔期香氛商品約成長1到2成，熱門客單價落在3000元至5000元，並以中性、木質調香氣最受爸爸們歡迎。

新光三越信義新天地表示，父親節檔期香氛類商品業績成長1成，其中以木質調的經典款香水銷售最佳，如DIOR SAUVAGE、JO MALONE LONDON芳醇古龍水系列等，個性的奢華香水也受到許多「香民」歡迎。新光三越信義新天地A8近期有許多新品牌登場，如以威士忌、琴酒等做為靈感的「KILIAN PARIS」，首次登台就在A8，香水以酒入香，瓶身用水晶酒杯來形塑，創造出大器奢華風範；「Frederic Malle馥馬爾香氛出版社」，召集了全世界15位調香大師共同調製，選定喜愛的香水後，櫃員會將香水包裝成書本的樣子，成為送禮的獨特選擇之一。

另新光三越信義新天地A11的「LE LABO」，9月1日至9月30日即將發售城市限定系列，一年僅有一次，此次首次販售城市限定香水－上海沒藥55，也受到相當多詢問。

SOGO忠孝館、復興館觀察，現在男性愈來愈注重個人特質，尤以年輕世代更是如此，連帶帶動男性香氛的銷售，今年父親節檔期，SOGO忠孝館消費者多以知名品牌為購物首選，像是強打的Dior SAUVAGE男香系列，而其他男香、運動香水也都表現不錯；復興館各品牌香氛都不錯，整體業績有雙位數成長，其中以中性、木質調香氣最受歡迎。

板橋大遠百觀察，父親節檔期熱門的香水客單價約在3000元至5000元，熱銷的有Chanel藍色男性香水、Dior曠野之心淡香水、TOM FORD澄金琥珀，及Jo Malone鼠尾草與海鹽等，今年父親節香水銷售成長約17%。

微風表示，父親節香氛業績成長兩成，男性對流行時尚的關注逐漸提升，清新的柑橘果香、海洋味道，或者帶有菸草香味等突破性別界線的中性香氛，以上深受男性消費者喜愛外，在香氛與實用小物結合上，發現車用擴香商品比香水受青睞，價格落在3000元至6000元左右，實用又卻不失奢華，其中以Diptyque、Jo Malone London、Acqua di Parma、EX NIHILO最受歡迎。

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#香氛 #香水 #父親節 #檔期 #男性