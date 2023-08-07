兩岸旅行業者20多年來定期輪流舉辦聯誼活動，因新冠肺炎疫情爆發而中斷，今年在安徽省合肥市恢復舉行，儘管兩岸旅遊尚未恢復至疫情前，雙方團客互不能往來，但本屆大會規模超越以往，今晚有近千名兩岸旅遊業者參與交流。

兩岸旅行商大會今晚舉行歡迎晚宴，據悉，大陸方面出席官員有文旅部副部長盧映川、國台辦交流局局長黃文濤、文旅部港澳台辦副主任孔倫、海旅會台北辦事處主任何婕、安徽省副省長孫勇等人，各省也派出旅遊廳的官員參與，對本次活動相當重視。

台灣業者則由旅行公會全聯會理事長蕭博仁、旅行業品質保障協會理事長張永成、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍等人帶隊，有近300人出席。

不願具名的旅遊業者指出，以往兩岸旅行商的交流，就算是辦在大陸，台灣的官員也會以其他身分前來，例如觀光局長身兼台旅會的董事長，就能以台旅會的名義加入，但今年看不到任何官員的身影。

該業者批評，這次的兩岸旅行商大會規模是歷年之最，大陸也派出副部長級的官員，代表對兩岸旅遊的重視，卻看不到台灣官方的支持，「政府從上到下嘴巴都說要談，怎麼現在又不出席？」許多旅行業者都對此遺憾。

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