「紐約時報」報導，美國富國銀行一些客戶本週確認帳戶餘額，卻發現近期存款不翼而飛。他們對錢的去向表示擔憂，有人因此未能準時支付帳單。銀行對此表示出現技術問題。

富國銀行（Wells Fargo）在社群平台對顧客的抗議做出回應，表示這些消失的存款是「技術問題」導致，使得部分客戶的存款金額陷入不明狀態。

然而，富國銀行5日的聲明中並未說明有多少帳戶受到影響，或解釋問題的成因。

富國銀行在聲明中表示：「少數顧客無法在其帳戶上看到最近的支票存款交易。」也指出：「所有帳戶問題都已得到解決，目前已顯示準確的餘額和交易紀錄。對於造成的任何不便，我們深表歉意。」

銀行客戶早在3日便開始在社群平台上反映這項問題，直至週末仍有客戶陸續表示有同樣問題。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，有客戶表示要換別家銀行存錢。一名客戶發文說，「我要從富國銀行拿回我的支票、存款和退休金帳戶IRA，埋在我家後院還更安全！」。根據追蹤網站Downdetector.com的資料，3日關於富國銀行存款問題的回報超過百起。

富國銀行的客戶服務代表3日在社群媒體上回應一名顧客時說：「我們的技術團隊已經認知到這個問題，正在努力解決中。」

富國銀行今年3月也發生過類似差錯，導致部分客戶的帳戶餘額不正確，加深了顧客對富國銀行的不滿。在此之前，富國銀行還出現過未經客戶同意盜開戶的爭議。

今年5月，富國銀行同意支付10億美元來解決一起集體訴訟案，該訴訟指控富國銀行在陳述一起大型詐欺案的後續進展上，欺騙了投資人。這起醜聞包括富國銀行員工在2002年到2016年間為了達成業績目標，未經客戶授權盜開了數百萬個存款和信用卡帳戶。

客戶本週在社群媒體上控訴富國銀行，無法動用自己的錢，即使只有一天也會造成影響。

1名顧客3日在社群媒體上回應富國銀行：「很高興你們意識到了（問題），但這如何讓我有飯吃，或讓我免於50元美金的房租滯納金呢？」